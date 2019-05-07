НАБУ возбудило дело в отношении спикера рады

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении председателя Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств должностным лицом, а также злоупотребления властью и служебным положением. Об этом во вторник, 7 мая, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на ведомство.

«По делу внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 364, частью 1 статьи 210 Уголовного кодекса», — говорится в сообщении НАБУ.

Указанные статьи предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В настоящее время ведется досудебное расследование.

23 апреля в Верховной раде Украины начали сбор подписей за отставку Парубия. Сам спикер назвал условие, при котором готов покинуть должность. По его словам, это возможно только после подписания закона о функционировании украинского языка.

25 апреля Верховная рада во втором чтении приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.