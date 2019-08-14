На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США

Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину. Об этом сообщил телеканал «112 Украина».

Отмечается, что ранее ему был запрещен въезд на территорию страны из-за того, что он рассказал о схеме, связанной с закупкой угля, которую якобы в 2016 году лично разработал и внедрил экс-глава Украины.

Сэм Кислин — американский миллиардер, он был заместителем мэра Нью-Йорка, а сейчас является заместителем личного адвоката американского президента Дональда Трампа — Рудольфа Джулиани.

17 июля стало известно, что имя бывшего президента Украины Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц из его окружения фигурирует в 11 уголовных делах. По информации СМИ, Порошенко подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, легализации преступных доходов от продажи завода «Кузня на Рыбальском», незаконном приобретении телеканала «Прямой», узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.

11 июля действующий президент Украины Владимир Зеленский предложил пожизненно лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года, то есть во времена нахождения Порошенко у власти. Зеленский уже зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.