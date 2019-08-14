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На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину. Об этом сообщил телеканал «112 Украина».

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Отмечается, что ранее ему был запрещен въезд на территорию страны из-за того, что он рассказал о схеме, связанной с закупкой угля, которую якобы в 2016 году лично разработал и внедрил экс-глава Украины.

Сэм Кислин — американский миллиардер, он был заместителем мэра Нью-Йорка, а сейчас является заместителем личного адвоката американского президента Дональда Трампа — Рудольфа Джулиани.

17 июля стало известно, что имя бывшего президента Украины Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц из его окружения фигурирует в 11 уголовных делах. По информации СМИ, Порошенко подозревают в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, коррупции, легализации преступных доходов от продажи завода «Кузня на Рыбальском», незаконном приобретении телеканала «Прямой», узурпации судебной власти и злоупотреблении властью.

11 июля действующий президент Украины Владимир Зеленский предложил пожизненно лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года, то есть во времена нахождения Порошенко у власти. Зеленский уже зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.

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