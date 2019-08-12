Порошенко заявил о готовности пройти проверку на полиграфе в прямом эфире

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов к допросу с использованием детектора лжи в прямом телеэфире. Об этом он сказал по итогам допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.

«Что касается заявления главы Госбюро расследований Романа Трубы о допросе на детекторе лжи, то я готов к этому, но пусть это будет не в ГБР, а публично — на телеканале «Прямой» в прямом эфире», — заявил экс-глава государства.

Порошенко допрашивали по делу об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой», передает ТАСС.

По словам бывшего президента, он не доверяет ГБР и его руководству.

«Я не верю в объективность следствия. Когда я это (провести допрос с полиграфом на телевидении. — Ред.) предложил, у них большого энтузиазма это не вызвало», — отметил Порошенко.

Ранее 12 августа Глава ГБР Роман Труба заявил, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.

В настоящее время на Украине расследуется уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников. 6 августа украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.