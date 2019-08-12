Прямой эфир

Порошенко заявил о готовности пройти проверку на полиграфе в прямом эфире

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов к допросу с использованием детектора лжи в прямом телеэфире. Об этом он сказал по итогам допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.

Натворили дел: к чему приведет уголовное преследование Порошенко
В июне у политика обещают отнять недвижимость и имущество

«Что касается заявления главы Госбюро расследований Романа Трубы о допросе на детекторе лжи, то я готов к этому, но пусть это будет не в ГБР, а публично — на телеканале «Прямой» в прямом эфире», — заявил экс-глава государства.

Порошенко допрашивали по делу об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой», передает ТАСС.

По словам бывшего президента, он не доверяет ГБР и его руководству.

«Я не верю в объективность следствия. Когда я это (провести допрос с полиграфом на телевидении. — Ред.) предложил, у них большого энтузиазма это не вызвало», — отметил Порошенко.

Ранее 12 августа Глава ГБР Роман Труба заявил, что следующий допрос Порошенко может быть проведен с применением полиграфа.

В настоящее время на Украине расследуется уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников. 6 августа украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко забросали яйцами после допроса в Киеве
ГБР засекретило информацию по связанным с Порошенко уголовным делам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017