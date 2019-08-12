В ГБР допустили применение полиграфа на следующем допросе Порошенко

Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что следующий допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко может быть проведен с применением полиграфа. Об этом в понедельник, 12 августа, он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня Петр Порошенко говорил в рамках уголовного дела относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой». Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа», — отметил Труба.

По его словам, в полиграфе нет ничего страшного. Глава ГБР заверил, что все сотрудники ведомства проходят такое психофизиологическое исследование каждый год.

Ранее 12 августа Порошенко пришел на допрос о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Уточняется, что он явился в сопровождении охранников и защитников.

Допрос политика длился почти три часа. В это время под стенами ГБР собрались его дети, сторонники и противники, журналисты и силовики.

После окончания допроса бывший глава государства вышел из дверей здания, активисты начали бросать в него яйца. «Снаряды» попали в сторонников Порошенко, правоохранителей и журналистов.

6 августа стало известно, что бывший президент Украины проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них. Об этом рассказал украинский генпрокурор Юрий Луценко.

В этот же день сообщалось, что ГБР возбудило еще одно уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко. Политика обвинили в поездке на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.

В настоящее время на Украине расследуется уже 11 уголовных дел в отношении бывшего президента и высокопоставленных чиновников.