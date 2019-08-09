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ГБР засекретило информацию по связанным с Порошенко уголовным делам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины засекретило всю информацию по уголовным делам, связанным с экс-президентом страны Петром Порошенко. Об этом сообщил портал «Украинские новости».

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Издание направило в ведомство запрос о том, кого из бывших и действующих должностных лиц планируется допросить по делам, где фигурирует Порошенко. В ответе ГБР говорилось, что «предоставление доступа к указанной информации не предусматривается», передает «Газета.ру».

6 августа украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко не является подозреваемым ни по одному делу и везде выступает как свидетель.

Глава ГБР Роман Труба заявлял, что экс-президент и его окружение фигурируют в 14 уголовных делах. Позже стало известно об открытии еще одного производства. Оно связано с отдыхом Порошенко (на тот момент действующего главы государства) на Мальдивах. Предполагается, что он путешествовал по поддельным документам. СМИ сообщали, что он отдыхал под именем Mr Petro Incognito и потратил $500 тыс. Порошенко утверждает, что ездил по своему настоящему паспорту и оплачивал каникулы из собственного кармана.

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