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Трамп обвинил сына Байдена в получении денег от Китая и Украины

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Фото: REUTERS/Mike Theiler
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Президент США Дональд Трамп заявил, что сын его соперника на выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена, получал деньги от Украины и Китая. Американский лидер назвал это позором.

«Китай хотел бы видеть Байдена (на посту президента США. — Ред.), потому что он отменит эту отличную торговую сделку, которую мы собираемся заключить», — цитирует Трампа «РИА Новости». Американский лидер подчеркнул, что Байден-младший получал «много денег» от Китая.

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Ранее 23 сентября личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани обвинил Киев в пособничестве в отмывании $3 млн для сына Джо Байдена Хантера. По словам адвоката, Байден зарабатывал большие деньги, продавая государственные должности.

21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским американский президент восемь раз призывал Киев оказать содействие Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, в свою очередь, призвал Трампа опубликовать расшифровку телефонного разговора с Зеленским. Трамп же назвал сфабрикованной «историю» вокруг его «обычного телефонного разговора».

В мае нынешнего года Трамп заявил, что иностранные лидеры хотели бы видеть президентом США после выборов 2020 года именно Джо Байдена. По его мнению, в этом случае иностранные государства смогут извлекать из США пользу. Так, Китай, по версии Трампа, сможет продолжать «грабить» Соединенные Штаты на $500 млрд ежегодно.

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