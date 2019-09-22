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Трамп рассмотрит возможность публикации своего разговора с Зеленским

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит возможность публикации расшифровки своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 22 сентября сообщает The Hill.

«Мы определимся с тем, как опубликовать то, о чем говорили», — заявил американский президент, добавив, что разговор с Зеленским был отличным.

Трамп также сказал, что во время разговоров с зарубежными лидерами он стремится к тому, чтобы собеседник чувствовал себя открыто, так как не подозревает, что «каждое слово разлетится по всему миру».

В этот же день госсекретарь США Майк Помпео заявил, что раскрывать содержание разговоров глав государств можно лишь в случае чрезвычайных обстоятельств. По его словам, на данный момент в этом нет необходимости.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров.

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