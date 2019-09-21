Трамп отреагировал на информацию СМИ о своем разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что не сказал ничего не верного во время телефонной беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter 21 сентября.

По его словам, Демократическая партия пытается противостоять тому, чтобы бывший вице-президент США Джозеф Байден требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына.

«Поэтому они сфабриковали историю обо мне и моем обычном телефонном разговоре с новым президентом Украины», — отметил Трамп. В то же время он назвал требование Байдена об увольнении «полной катастрофой».

В свою очередь, глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Трамп не оказывал давления на Зеленского во время телефонного разговора.

Ранее 21 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз призывал Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров.