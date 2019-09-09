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Трампа заподозрили в давлении на Украину ради помощи ему на выборах

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Фото: Global Look Press/Stefani Reynolds
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Три комитета палаты представителей конгресса США, возглавляемые демократами, заподозрили, что президент страны Дональд Трамп, его личный адвокат Рудольф Джулиани и другие лица из окружения американского лидера могли давить на Украину, чтобы заставить Киев поддержать политика на выборах в 2020 году. В связи с этим объявлено о начале широкомасштабного расследования, сообщается на сайте комитета по разведке в понедельник, 9 сентября.

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Председатели спецкомитета по разведке, комитета по иностранным делам и комитета по надзору и правительственной реформе направили советнику Трампа Пэту Чиполлоне письмо. В нем Адам Шифф, Эллиот Ингл и Эладжа Каммингс указали, что, согласно неким сообщениям, Трамп мог оказывать давление на украинское правительство, чтобы заставить его провести два выгодных для себя политически мотивированных расследования, и запросили у Белого дома соответствующие документы.

По информации парламентариев, около двух лет назад, в 2017 году, Трамп и Джулиани якобы действовали вне установленных каналов взаимодействия правоохранительных органов и дипломатических каналов, чтобы принудить власти Украины провести два расследования под видом антикоррупционной деятельности.

Первое — расследование в отношении украинцев, которые предоставили ключевые свидетельства против руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Впоследствии политтехнолог был осужден по обвинению в экономических преступлениях — среди прочего, в нарушении закона об иноагентах при лоббировании интересов Украины.

Конечная цель этого расследования, по утверждению парламентариев, — обесценить выводы спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года для поддержки Трампа.

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Целью второго расследования, на котором якобы настаивал американский лидер, стал сын бывшего вице-президента США демократа Джона Байдена Хантер Байден. Он был членом совета директоров украинской газовой компании, которая попала под следствие. Сам Джо Байден, как пишет портал «ПолитНавигатор», будучи вице-президентом, призвал уволить главного прокурора Украины, который расследовал деятельность фирмы.

По мнению демократов, с приближением выборов глава государства всё больше усиливает давление на Украину и ее судебную систему и предполагает, что Белый дом и Госдепартамент могут пособничать в этом.

Ранее, 7 сентября, либеральное издание The Washington Post узнало от источников о том, что Трамп якобы хочет, чтобы Зеленский поспособствовал расследованию против Джо Байдена.

В США после победы на президентских выборах Дональда Трампа началось расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс. В конце марта текущего года минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

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