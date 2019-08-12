Прямой эфир

СМИ усомнились в способности Байдена победить Трампа на выборах

0
Фото: REUTERS/Scott Morgan
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Претендент на пост президента США от демократов Джозеф Байден серией ошибок и оговорок подрывает веру в способность победить Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом в воскресенье, 11 августа, написала газета The Wall Street Journal.

Десантник, тренер и миллиардер: кто намерен отобрать Белый дом у Трампа
В США сформировался начальный пул претендентов на президентское кресло

«Последние промахи бьют по статусу лидера предвыборной гонки Байдена и заставляют ряд партийных активистов испытывать нервозность и сомнения, настолько ли он силен, как в 2008 и 2012 годах, когда он баллотировался в вице-президенты», — отмечает издание.

В частности, 8 августа Байден заявил, что «неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети». После этого он поправился, заверив, что хотел сказать «дети из богатых семей».

После фразы Бадена «Мы верим в факты, а не в правду…» Трамп даже задал в своем Тwitter вопрос: есть ли еще сомневающиеся в том, что демократ не подходит на роль главы государства?

По словам американского лидера, он не считает представителя Демократической партии сильным соперником на предстоящих выборах президента, которые запланированы на ноябрь 2020 года.

В середине июля Байден заявил о готовности посоревноваться с Трампом в отжиманиях от пола. Таким образом, 76-летний бывший вице-президент США готов доказать 73-летнему главе Белого дома, что находится еще в не столь преклонном возрасте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена
Трамп усомнился в адекватности Байдена

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017