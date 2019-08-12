СМИ усомнились в способности Байдена победить Трампа на выборах

Претендент на пост президента США от демократов Джозеф Байден серией ошибок и оговорок подрывает веру в способность победить Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом в воскресенье, 11 августа, написала газета The Wall Street Journal.

«Последние промахи бьют по статусу лидера предвыборной гонки Байдена и заставляют ряд партийных активистов испытывать нервозность и сомнения, настолько ли он силен, как в 2008 и 2012 годах, когда он баллотировался в вице-президенты», — отмечает издание.

В частности, 8 августа Байден заявил, что «неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети». После этого он поправился, заверив, что хотел сказать «дети из богатых семей».

После фразы Бадена «Мы верим в факты, а не в правду…» Трамп даже задал в своем Тwitter вопрос: есть ли еще сомневающиеся в том, что демократ не подходит на роль главы государства?

По словам американского лидера, он не считает представителя Демократической партии сильным соперником на предстоящих выборах президента, которые запланированы на ноябрь 2020 года.

В середине июля Байден заявил о готовности посоревноваться с Трампом в отжиманиях от пола. Таким образом, 76-летний бывший вице-президент США готов доказать 73-летнему главе Белого дома, что находится еще в не столь преклонном возрасте.