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Трамп усомнился в адекватности Байдена

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Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
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Президент США Дональд Трамп усомнился в адекватности претендента на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена.

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Такое мнение глава Белого дома выразил в пятницу, 9 августа, комментируя журналистам недавнюю оплошность своего будущего соперника по предвыборной гонке в 2020 году. Накануне Байден заявил, что «неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети». Позднее он заверил, что хотел сказать «дети из богатых семей».

«Послушайте, у Джо не все дома. <...> Я видел его комментарий по телевидению. У Джо Байдена не все дома. Это не тот человек, который вам нужен на посту президента», — цитирует New York Post Трампа.

По словам американского лидера, он не считает представителя Демократической партии сильным соперником на предстоящих выборах президента, которые запланированы на ноябрь 2020 года.

В середине июля Байден заявил о готовности посоревноваться с Трампом в отжиманиях от пола. Таким образом, 76-летний бывший вице-президент США готов доказать 73-летнему главе Белого дома, что находится еще в не столь преклонном возрасте.

Экс-директор американской Центральной разведки Роберт Гейтс ранее посчитал «слишком старыми» трех основных кандидатов на пост президента США на выборах 2020 года. Помимо Трампа и Байдена он включил в список сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса (77 лет).

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