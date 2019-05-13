Основных кандидатов в президенты США назвали «слишком старыми»

Экс-директор американской Центральной разведки Роберт Гейтс посчитал «слишком старыми» трех основных кандидатов на пост президента США на выборах 2020 года — действующего главу государства Дональда Трампа, бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Об этом он рассказал в интервью CBS в воскресенье, 12 мая.

Он уточнил, что 72-летнему Трампу, 76-летнему Байдену и 77-летнему Сандерсу может в этом возрасте не хватать той «энергии, которая нужна, чтобы быть президентом».

«Не думаю, что у тебя та же острота ума, что и в 60 лет», — пояснил Гейтс.

Старт предвыборной кампании будет дан в феврале 2020 года. Выборы президента запланированы на 3 ноября.

Бывший американский вице-президент Джо Байден объявил о своем участии в выборах 25 апреля. Политик работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Он уже участвовал в выборах главы государства в 1988 году и в 2008 году, однако оба раза снимал свою кандидатуру.

Сандерс объявил о своем желании побороться за пост президента США 19 февраля. За сутки после своего заявления политик успел собрать краудфандингом на избирательную компанию почти $5,9 млн.

Трамп подал заявку на участие в президентской гонке 2020 года еще в день своей инаугурации в 2016 году.