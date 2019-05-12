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В Литве завершилось голосование на президентских выборах

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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В Литве в воскресенье, 12 мая, завершилось голосование на выборах президента, около 2 тыс. избирательных участков закрылись в 20:00.

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Всего в выборах участвует девять кандидатов. За одного из них, как сообщает ТАСС, могло проголосовать 2,472 млн граждан, обладающих правом голоса. Перед окончанием на нескольких участках образовалась очередь, в связи с этим Главная избирательная комиссия решила продлить время их работы.

По предварительным данным, явка избирателей составляет 56,46%. Значительных нарушений в ходе голосования, по информации избирательной комиссии, не зафиксировано.

Согласно социологическим исследованиям, фаворитами на президентских выборах является премьер-министр Саулюс Сквернялис, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и экономист Гитанас Науседа. Действующий лидер не может участвовать в голосовании, потому что в настоящий момент он завершает свой второй срок.

Помимо выборов главы государства, граждане Литвы в воскресенье голосовали на референдумах о введении двойного гражданства, а также о сокращении депутатского корпуса в парламенте на 15%.

3 марта в Эстонии прошли парламентские выборы. Победу на них одержала праволиберальная оппозиционная Партия реформ. Она получила 34 мандата в парламенте. Второе место заняла Центристская партия и получила 26 мест в парламенте. На третьем месте оказалась Консервативная народная партия, получившая 19 мандатов.

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