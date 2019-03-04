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Оппозиция выиграла парламентские выборы в Эстонии

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Праволиберальная оппозиционная Партия реформ одержала победу на выборах в эстонский парламент (Рийгикогу), которые состоялись в стране 3 марта, в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии Эстонии.

В результате выборов Партия реформ получила 34 мандата в парламенте и увеличила свое присутствие на четыре места. Это лучший результат в истории партии, которая была создана в 1994 году. Максимальное число мандатов до этого было 33 в 2011 году.

Правящая в стране Центристская партия заняла второе место на выборах и получила 26 мест в парламенте. Это на один мандат меньше, чем у партии было ранее. На третьем месте оказалась еще одна оппозиция — Консервативная народная партия. Она получила на 12 мандатов больше, чем ранее, и теперь занимает 19 мест в парламенте.

Всего в выборах приняли участие десять партий и 15 независимых кандидатов. Для попадания в парламент было необходимо преодолеть избирательную отметку в пять процентов. Официальные итоги, как ожидается, огласят в течение месяца.

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