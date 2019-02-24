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Президент Эстонии поддержала отказ от русского языка в школах

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала предложение о переводе всех образовательных учреждений на обучение на эстонском языке.

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По ее словам, в обществе сохраняются противоречия по вопросу обучения на госязыке, но большинство эстонцев и многие русскоговорящие граждане якобы хотят создания единой системы на эстонском языке, которая бы «не делила людей на две общины».

«Конечно, путь от желания к плану долог и сложен и, между прочим, сопряжен с немалыми расходами. Но мы не можем не пойти по этому пути, потому что он обеспечит защиту независимости, языка и культуры Эстонии и создаст всем жителям страны равные возможности», –– сказала Кальюлайд, выступая 24 февраля с речью по случаю 101-летней годовщины независимости Эстонии.

Сейчас русские школы в Эстонии, которых насчитывается более 70, переведены на обучение по принципу 60% предметов на эстонском и 40% на русском языке, пишет «РИА Новости».

Предложение перевести учебные заведения полностью на государственный язык прозвучало от оппозиционной Реформистской партии в конце 2018 года. Однако парламент идею не поддержал, и партия внесла законопроект на рассмотрение повторно.

Аналогичные инициативы звучат во всех странах Прибалтики и на Украине. Русские общины в этих странах указывают, что подобные действия нарушают права нацменьшинств.

22 ноября по меньшей мере 70 жителей столицы Латвии вышли на акцию протеста против закрытия русских школ в республике.

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