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В Риге прошла акция против закрытия русских школ

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Фото: РИА Новости/Сергей Мелконов
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По меньшей мере 70 жителей столицы Латвии в четверг, 22 ноября, вышли на акцию протеста против закрытия русских школ в республике.

Почти каждый активист держал в руках черный лист, с обратной стороны которого было написано название закрывшегося из-за реформ учебного заведения. Другие участники мероприятия громко били в барабаны, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме.

В Русском союзе Латвии (РСЛ) заявили, что полный перевод обучения на латышский язык не только понизит уровень знаний у детей, но и поставит их в стрессовую ситуацию. По мнению членов организации, данной реформой власти добиваются «ассимиляции русского общества» в республике и обострения межэтнических конфликтов, пишет «Интерфакс».

Предыдущая акция РСЛ в защиту русского языка, в которой приняли участие около 5 тыс. человек, прошла в середине сентября.

22 марта сейм Латвии принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ к обучению на латышском языке в период с 2019 по 2020 учебный год.

Среди менее 2 млн жителей республики 40% — русскоязычные. Латышский считается государственным языком, а русский имеет статус иностранного. В Минобрнауки России весной текущего года заявили, что готовы защитить право русскоговорящего населения этой страны на образование на русском языке.

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