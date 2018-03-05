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Минобрнауки пообещало защитить право на образование на русском языке в Латвии

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Минобрнауки РФ намерено защитить право русскоговорящего населения Латвии на получение образования на русском языке. Об этом заявил замминистра образования и науки Павел Зенькович.

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«Пока в Латвии будут жить наши соотечественники, мы будем делать всё от нас зависящее и всё возможное в рамках тех возможностей, которые у нас есть, для того чтобы, по крайней мере, они могли тем или иным способом учить русский язык, соприкасаться с русской культурой и иметь возможность поступать в российские вузы», — цитирует Зеньковича агентство «РИА Новости».

В феврале латвийский сейм утвердил перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Реформа вступит в силу с 1 сентября 2019 года, перевод полностью закончится в 2021 году. Вместе с этим политики отклонили петицию более 14 тыс. латвийских граждан за сохранение билингвального обучения (на русском и латышском).

24 февраля в Риге прошла демонстрация против перевода русских школ на латышский язык. В акции приняло участие около 3 тыс. человек. В руках у манифестантов были плакаты с надписями «Русским детям — русские школы», «Хочу учиться на родном языке», собравшиеся скандировали: «Руки прочь от русских школ» и «Русский — родной, латышский — второй».

Население Латвии составляет около 2 млн человек, 40% которых — русскоязычные. При этом русский язык в стране имеет статус иностранного. 

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