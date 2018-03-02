В раде оскорбились происхождением украинского языка

Депутат Верховной рады Андрей Тетерук оскорбился происхождением украинского языка. Согласно общепринятому языковому древу, мова прозошла от русского.

О родстве языков парламентарий узнал на официальной странице ООН в Facebook — международная организация опубликовала языковое древо.

Тетерук заявил, что выводы филологов не соответствуют действительности.

В ответ он сообщил в соцсетях, что ООН и ЮНЕСКО проводят «информационную атаку» против Киева. Причем парламентарий обвинил обе организации в выполнении «заказа Кремля», пишет «Федеральное агентство новостей».

Как писал портал iz.ru, президент Украины Петр Порошенко не видит никаких оснований для проведения досрочных выборов в Верховную раду.