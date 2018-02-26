Депутат рады пожаловался на нехватку друзей у Украины

В эфире украинского телеканала депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина «осталась без друзей». Причиной этого, по мнению нардепа, стала внешняя политика нынешних властей государства. Рабинович обратил внимание, что страны, окружающие Украину, «друзьями уже никак не являются».

«Газета.ру» сообщает, что об этом Рабинович заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Видите, к чему привела вся политическая, так сказать, внешняя политика нашей страны? Она, в первую очередь, привела к тому, что у нас теперь вообще нет друзей. У нас нет друзей!» — произнес депутат рады, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере, сегодня нашими друзьями уже никак не являются», — указал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал способ наладить отношения с Украиной.