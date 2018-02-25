Могилу поэтессы Леси Украинки осквернили в Киеве

Неизвестные осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве, похитив с ее памятника бронзовые гирлянды. Об этом в Facebook сообщил глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидoржевский.

По его словам, акт вандализма был совершен в день рождения поэтессы. Сидoржевский отметил, что в Союзе писателей намерены обратиться в правоохранительные органы в связи с произошедшим, а также в министерство культуры с просьбой восстановить памятник.

Ранее в феврале стало известно, что неизвестные отбили и украли голову памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко в городе Стрый Львовской области.

Леся Украинка родилась в 1871 году на территории современной Украины. Она писала в разных жанрах от поэзии до публицистики, активно участвовала в украинском национальном движении. Известность ей принесли сборники стихов «На крыльях песен», «Думы и мечты», поэмы «Старая сказка» и «Одно слово», драмы «Кассандра», «Лесная песня» и «В катакомбах».