Более 160 нелегальных польских памятников насчитали на Украине

Свыше 160 польских памятников и памятных знаков установлены на Украине без разрешительных документов.

Об этом говорится в отчете Украинского института национальной памяти за 2017 год.

«В перечень внесена информация о 323 объектах, из которых 166 не имеют необходимых разрешительных документов», — цитирует документ ТАСС.

Ранее глава института Владимир Вятрович заявлял, что в Польше в течение 2014 — 2017 годов произошло 15 актов вандализма на украинских местах памяти, в том числе на могилах. Киев требует восстановления разрушенных украинских памятников в Польше.

Отношения Киева и Варшавы в вопросах исторической памяти последнее время заметно обострились. В Польше негативно воспринимают проводимую нынешними украинскими властями политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942 — 1945 годах на Волыни. В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом.

Кроме того, в начале февраля в Польше принят закон, который запрещает пропаганду в стране бандеровской идеологии и отрицание геноцида поляков на Волыни.