Политолог прокомментировал новые данные о «сдаче Украиной Крыма»

Политолог Богдан Безпалько в беседе с порталом iz.ru прокомментировал заявление о том, что решение о «сдаче Крыма» было принято по инициативе украинских чиновников.

«На мой взгляд, здесь просто пытаются использовать еще раз несколько эмоциональных точек, важных для граждан Украины. Это прежде всего сам Крым, с одной стороны, а с другой стороны — личность Януковича <бывший президент Украины Виктор Янукович. — Ред.>. В данной ситуации те люди, которые выступали за вывод войск из Крыма, я думаю, они прекрасно себе отдавали отчет в том, что эти войска никак не смогут оказать сопротивление Вооруженным силам Российской Федерации», — отметил эксперт.

По словам Безпалько, можно сколько угодно обвинять украинских чиновников в потере Крыма, но «гораздо более было бы правильным говорить о том, что само по себе украинское государство не смогло себя сделать привлекательным для жителей Крыма на протяжении всего периода истории с 1991 года, года обретения независимости, по 2014 год». Политолог также выразил уверенность в том, что любые действия Киева не помешали бы Крыму вернуться в состав Российской Федерации.

Ранее 7 февраля Сердюк в своем Facebook опубликовал пост, в котором утверждается, что решение о «выводе украинских войск из Крыма без сопротивления» было принято по инициативе главы президентской администрации Сергея Пашинского. К записи Сердюк приложил копии протокола допроса бывшего врио главы минобороны Украины Игоря Тенюха.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украинские власти отказываются признавать итоги референдума, называя полуостров «оккупированной территорией». В Москве настаивают, что процедура присоединения полностью соответствовала нормам международного права.