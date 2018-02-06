Депутат заметил сомнения рады насчет украинского будущего Крыма

Депутаты Верховной рады ведут двойную игру, это говорит о том, что в украинское будущее Крыма никто из них не верит, заявил депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек.

Так политик прокомментировал призыв украинской партии «Народный фронт» помешать выборам президента РФ в Крыму, поскольку голосование якобы нарушает законы страны.

«Голосовать за украинских политиков и президента крымчанам не предлагают, а участвовать в выборах российского президента запрещают, из чего можно сделать вывод, что в украинское будущее Крыма никто из этих «слуг народа» не верит», — приводит слова депутата «РИА Новости».

Бальбек пояснил, что для украинских властей в порядке вещей жаловаться миру и «слезно просить гроши».

«Если всерьез воспринимать заявления Верховной рады, то скоро украинские нардепы примут обращение, в котором запретят крымчанам дышать. Давно не секрет, что в украинском парламенте идет негласное соревнование на тему «самый фантастический проект», — заключил крымский депутат.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти Украины хотят создать патрульную полицию Крыма и Севастополя, которая будет работать до «освобождения» полуострова.