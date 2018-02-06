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В раде призвали помешать выборам президента РФ в Крыму

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Призыв помешать выборам президента России в Крыму, адресованный «мировому сообществу», прозвучал во вторник в Верховной раде Украины. Соответствующий документ подготовила фракция «Народный фронт», заявил ее лидер Максим Бурбак.

Нардеп на заседании рады призвал государства помешать выборам в Крыму и Севастополе, сообщает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, Бурбак заявил о необходимости не признавать легитимность голосования, назначенного на 18 марта.

В проекте постановления, подготовленном «Народным фронтом», говорится, что выборы президента России якобы нарушают украинские законы, пишет сайт «Комсомольской правды».

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина отказывается признавать итоги референдума, называя Крым «оккупированной территорией», Москва считает возвращение Крыма законным. 27 января власти Украины заявили, что готовятся создать патрульную полицию Крыма и Севастополя, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал это противоречащим здравому смыслу.

Российский лидер Владимир Путин заявил в 2016 году, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт.

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