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Ученые назвали скорость сближения Крыма с Россией

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Крымский полуостров перемещается в сторону материковой России со скоростью более 32 мм в год из-за движения тектонических плит, рассказал замдиректора Крымской астрофизической обсерватории РАН доктор физико-математических наук Александр Вольвач. Об этом сообщает «Крым-информ».

По его словам, скорость удалось определить при помощи «внегалактических возможностей» академии: специальная система позволяет прогнозировать процессы, которые будут происходить в литосфере в ближайшее время.

Ученый добавил, что для Крыма также разработана программа экологического геодинамического мониторинга. Она дает ответ на вопрос о том, что происходит с полуостровом в плане динамики и кинематики.

Как уточнил Вольвач, в этой работе участвуют четыре российских телескопа.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Крыму отметили увеличение интереса иностранцев к полуострову. Только в прошлом году в регионе побывали представители 60 стран.

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