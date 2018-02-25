Глава Крыма назвал способ наладить отношения с Украиной

Наладить диалог между российским Крымом и Украиной поможет только «сарафанное радио». С таким заявлением в эфире программы «Итоги недели» на НТВ выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

По мнению чиновника, украинские СМИ лишены возможности сообщать достоверную информацию о ситуации в Крыму. «Сарафанное радио. Там — это лучшее средство общения на сегодняшний день, поскольку СМИ, вы видите, преследуются на Украине, несмотря на то, что они заявляют о том, что они (Украина) — демократическое государство», –– сказал Аксенов.

По его словам, получить сведения о реальном положении дел на полуострове украинцы могут также через интернет или при личном посещении Крыма.

Аксенов подчеркнул, что в большинстве своем граждане Украины хотят наладить отношения с РФ и выступают за урегулирование ситуации в Донбассе.

«Уровень патриотизма сегодня у жителей Украины, которых толкают на войну с бывшими согражданами, абсолютно близок к нулю. Большинство социологических опросов на Украине говорят, что подавляющее большинство — за то, чтобы закончить конфликт любой ценой», –– отметил он.

По словам Аксенова, ежегодно с территории Украины в Крым прибывает до 500 тыс. украинцев.

«У нас нет никакого предвзятого отношения. Наши друзья, братья, пожалуйста. Ради бога. Все, кто с мирными намерениями приехал, будем рады», –– сказал Аксенов, подчеркнув, что все приезжающие замечают положительные изменения на полуострове.

Полуостров Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения народного референдума, на котором более 95% жителей высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев до сих пор считает регион своим.