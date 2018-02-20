Бывший глава МВД Украины заявил о ненужности Крыма Киеву

Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев предположил, что в 2014 году Киев не пытался «удержать» Крым, потому что полуостров ему не был нужен.

По мнению экс-главы МВД, украинские военные в Крыму смогли бы удержать полуостров в составе Украины.

«Как предположение, почему не принимали такое решение, — сочли Крым ненужным. Крым на будущих выборах голосовал бы не за действующую власть, поэтому его просто отбросили и о нем забыли, чем предали в первую очередь военнослужащих, которые оставались там», — рассказал Могилев в интервью «112.ua».

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года, после проведения референдума, на котором более 95% жителей региона высказались за присоединение к РФ.

Несмотря на это, Киев считает Крым своей территорией. 14 февраля депутаты Верховной рады предложили вернуть полуостров под украинское влияние военной силой.

По словам члена фракции «Народный фронт» Юрия Березы, армия Украины теперь является «одной из самых способных армий Европы», а «время России заканчивается».