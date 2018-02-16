В Совфеде назвали истинные причины отказа Киева забрать технику из Крыма

Заявления Киева по поводу кораблей в Крыму свидетельствуют о начале предвыборной кампании на Украине и плачевном состоянии военно-морских сил этой страны, которая не в состоянии самостоятельно привести эту технику в порядок. Такого мнения придерживается член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Сенатор прокомментировала недавнее высказывание замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаила Коваля о том, что Россия должна отремонтировать, а затем вернуть Киеву оставленные на полуострове корабли.

«[Заявление], содержащее странные лингвистические обороты, в которых чиновник допускает сравнение украинцев с «лохами», ярко свидетельствует о начале предвыборной кампании президента Украины в 2019 году», — заявила Ковитиди порталу iz.ru.

Она объяснила, почему Киев не торопится забирать свою технику из Крыма. По ее словам, у страны просто-напросто нет ни возможностей, ни средств для ее ремонта.

«Украинская власть сразу после распада СССР «распилила» бюджетообразующие предприятия, уничтожила промышленность и кораблестроение», — отметила сенатор.

По мнению Ковитиди, логика заявлений украинской стороны проста. Киев ждет, когда «заржавелые корабли» «развалятся на части», чтобы в очередной раз обвинить во всех своих бедах Россию.

Как сообщал портал iz.ru, замсекретаря СНБО ранее заявил, что прежде чем вернуть Украине корабли, РФ должна их отремонтировать.