Раймонд Паулс удивился сообщениям о переезде своей семьи из Латвии

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс удивился сообщениям о том, что вся его семья покинула Латвию вслед за сотнями тысяч жителей республики.

«Я в первый раз слышу об этом. Это всё ерунда какая-то абсолютно», — сказал он журналистам РЕН ТВ.

Паулс также назвал данную информацию глупостями.

Ранее в этот же день агентство «РИА Новости» сообщило, что о переезде семьи сообщил сам композитор.

«Все уехали. Такая тенденция — у всех, у кого есть деньги. Дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж — иностранец, в их семье говорят по-английски», — цитировали журналисты слова Паулса.

Население Латвии составляет около 3 млн человек. За последние 10 лет из страны уехало более 300 тыс. жителей. По данным Центрального статистического управления, на сегодняшний день ежедневно из Латвии на ПМЖ за рубеж уезжает около 60 человек.