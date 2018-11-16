Прямой эфир

Раймонд Паулс удивился сообщениям о переезде своей семьи из Латвии

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс удивился сообщениям о том, что вся его семья покинула Латвию вслед за сотнями тысяч жителей республики.

«Я в первый раз слышу об этом. Это всё ерунда какая-то абсолютно», — сказал он журналистам РЕН ТВ.

Паулс также назвал данную информацию глупостями. 

Ранее в этот же день агентство «РИА Новости» сообщило, что о переезде семьи сообщил сам композитор.

«Все уехали. Такая тенденция — у всех, у кого есть деньги. Дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж — иностранец, в их семье говорят по-английски», — цитировали журналисты слова Паулса.

Население Латвии составляет около 3 млн человек. За последние 10 лет из страны уехало более 300 тыс. жителей. По данным Центрального статистического управления, на сегодняшний день ежедневно из Латвии на ПМЖ за рубеж уезжает около 60 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Раймонд Паулс рассказал об эмиграции своей семьи из Латвии
Раймонд Паулс прокомментировал слова Вайкуле о Крыме

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017