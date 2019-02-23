Русские под вопросом: что изменят парламентские выборы в Эстонии

В воскресенье, 3 марта, в Эстонии состоятся выборы в парламент (Рийгикогу). Один из главных вопросов избирательной кампании — отношение политических объединений к русскоязычным жителям страны и к России. Представителей нынешней правящей коалиции относят к умеренным националистам. Им оппонируют объединения, которые выступают за стремительную эстонизацию образования, культуры, политической жизни. «Известия» разбирались в том, что изменится в республике после завершения голосования.

Игла одобрения Брюсселя

К выборам Эстония подошла с целым рядом противоречий. Некоторые показатели выгодно отличают страну от соседей. Одна из ключевых проблем прибалтийских республик — отток населения. В 2018 году в Литве и Латвии он продолжился, но в Эстонии второй год подряд людей становится больше. В 2018 году за счет притока мигрантов численность населения Эстонии увеличилась на 4,6 тыс. человек.

Оптимизм вселяют и некоторые экономические показатели. Безработица в Эстонии держится на низком для стран ЕС уровне. Средняя зарплата в Эстонии после уплаты налогов — €1053, что также выше, чем в соседних республиках.

Проблем тоже немало. Относительно высокие заработки компенсируются ростом расходов граждан. Особенно впечатляющим выглядит рост тарифов на коммунальные услуги. Например, цена на электроэнергию с августа 2017 года по август 2018 года увеличилась в два раза.

Главная трудность — зависимость экономики от поддержки Евросоюза. В настоящее время дотации составляют до 10% государственного бюджета. Новый бюджет ЕС на 2021–2027 год предполагает сокращение поддержки на треть. В частности, сейчас Брюссель финансирует 85% эстонских инфраструктурных проектов, а после 2021 года собирается покрывать только 55% расходов. В связи с этим некоторые экономисты прогнозируют ухудшение экономической ситуации в Эстонии.

Популизм и ксенофобия

В выборах 3 марта примет участие 10 партий, которые поспорят за 101 мандат. Для прохождения в парламент необходимо преодолеть пятипроцентный барьер. С 16 по 21 февраля голосование уже прошло в иностранных представительствах страны. Всего было открыто 40 избирательных участков в 35 странах, в том числе и в России. Активности у стен посольства Эстонии в Москве, правда, не наблюдалось. «Не у всех есть интерес или информация. Многие голосуют по интернету, все ведь не могут приехать», — пояснил журналистам эстонский консул Трийн Питс.

Согласно соцопросам, первое место на выборах занимает Центристская партия во главе с премьер-министром Юри Ратасом. Объединение готовы поддержать 30,5% опрошенных. Партия идет на выборы под лозунгом «Справедливое государство для всех». Центристы обещают внеочередной рост пенсий на €200 к 2020 году и предлагают ввести особую пенсию для вдовцов — одинокие пожилые люди будут получать больше за счет почившего супруга. В партии обязуются также увеличить выплаты за первого и второго ребенка с €55 до €100.

Ратас Премьер-министр Юри Ратас Фото: TASS/Zuma/Thierry Roge

Второе место в рейтингах занимает Партия реформ. За нее готовы проголосовать 26,6% опрошенных. На предыдущих выборах в 2015 году Партия реформ (ПР) получила 27,7% и заняла первое место, но в последнее время реформисты увязли во внутрипартийной борьбе. Долги партии достигают €900 млн, дважды за 2018 год в ПР менялся генеральный секретарь, а личная популярность лидера ПР Каи Каллас уступает популярности Юри Ратаса.

Партия реформ предлагает изменить налоговую систему страны так, чтобы минимальный доход в €500 не облагался налогом. Такая инициатива кажется более реалистичной, чем популизм центристов — немедленных бюджетных расходов она не потребует. Непонятно только, как потом бюджет будут наполнять.

Третье место в рейтингах занимают консерваторы (партия EKRE). За них готовы проголосовать 13,3% избирателей. Партия регулярно выступает против миграции и сексуальных меньшинств. Представители EKRE в разное время предлагали также ввести уголовное наказание за отрицание «советской оккупации», демонтировать все монументы времен СССР, декриминализовать отрицание Холокоста.

Члены EKRE не раз становились фигурантами ксенофобских скандалов. Так, в октябре 2018 года представитель консерваторов Март Саарсо назвал руководителя Таллинского горсобрания, уроженца Казахстана Михаила Кылварта «азиатом, который совсем не подходит этому залу».

Однозначно преодолевают пятипроцентный барьер также социал-демократы. Их программа во многом схожа с предложениями центристов: соцдемы намерены поднять пособия и пенсии, установить минимальную заработную плату учителя €2 тыс. Вероятно, тусклая предвыборная кампания привела к падению популярности партии. На выборах 2015 года она получила 15,2%. Теперь ее рейтинг не превышает 11%.

Язык для Путина

Один из главных предвыборных вопросов — отношение партий к русскоязычным жителям страны и к России. По этой теме политические объединения условно можно разделить на две части.

Умеренно относятся к восточному соседу центристы и социал-демократы. Никакого радикального разворота в сторону Москвы они не анонсируют, но и не питают оголтелой вражды. Лидер центристов Юри Ратас периодически переходит в общении с журналистами на русский язык. Лидер социал-демократов Евгений Осиновский выступает против искусственной эстонизации русских школ.

Противоположную позицию занимают реформисты и консерваторы. Их объединяет стремление вытеснить русский язык из всех сфер жизни, враждебность по отношению к России. Партия реформ, которая была инициатором переноса Бронзового солдата, вносила в парламент законопроект о полном запрете обучения на русском языке. При голосовании в декабре 2018 года документу не хватило одного голоса. В Консервативной партии также поддерживают идеи эстонизации образования и общественной жизни. Согласно программе партии, Таллин претендует на «оккупированные Россией территории за Нарвой и Печорский район».

урок Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Характерным в дискуссии об отношении к России и русским стало выступление 12 февраля в эстонском парламенте представителя социал-демократов, министра иностранных дел Свена Миксера. Сам глава внешнеполитического ведомства ни разу не упомянул об угрозе безопасности Эстонии со стороны России. Для современных политических реалий Прибалтики это уже удивительно. Обратила внимание на этот факт представительница Партии реформ, бывшая глава МИД Кейт Пентус-Розиманнус. Она в красках описала коварство соседнего государства, а потом заявила: «Если есть язык, который понимает режим Путина, то это язык силы. Мы не должны бояться говорить на этом языке, ибо этот режим по запаху чувствует мягких и пушистых издалека».

Для России в таких условиях выгодно сохранение нынешней правящей коалиции в составе с центристами и социал-демократами. Серьезных изменений, впрочем, ожидать не стоит. Ни одна из партий, имеющих реальные шансы на преодоление пятипроцентного барьера, не обсуждает снятие антироссийских санкций, выход из НАТО, предоставление негражданам, которых в стране по-прежнему около 80 тыс. человек, гражданства Эстонии.