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В посольстве России ответили на слова об удерживаемых РФ территориях Эстонии

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Посольство России в Эстонии прокомментировало слова главы эстонского МВД Марта Хельме о том, что РФ удерживает 5,2% территории республики.

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Как отметили в диппредставительстве, некоторые эстонские политики иногда поднимают вопрос о «советской оккупации» и о территориальных претензиях к РФ.

«Однако в контактах с российской стороной руководство Эстонии подчеркивает, что такие заявления не отражают официальную позицию, а являются личным мнением их авторов», — уточнили в посольстве, передает ТАСС.

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме в четверг, 9 мая, после вопроса журналистов о планирующемся визите в республику главы «Национального объединения» Франции Марин Ле Пен, которая считает, что Крым был присоединен к России добровольно, заявил что в руках РФ находится и 5,2% территории Эстонии.

И она «не хочет ни возвращать ее, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос».

Речь, по словам экспертов, скорее всего, идет о территории, включающей Ивангород и часть Печорского района Псковской области.

Согласно Тартускому договору, подписанному 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Однако после входа страны в СССР территории отошли РСФСР. Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы.

11 марта сообщалось, что представители EKRE собираются поднять вопрос о территориальной принадлежности Ивангорода (входит в состав Кингисеппского муниципального района Ленинградской области). В партии предлагали провести всенародный референдум для изменения конституции.

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