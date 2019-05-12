Трамп посоветовал КНР не дожидаться выборов и поскорее заключить сделку

Президент США Дональд Трамп посоветовал Пекину не затягивать заключение торговой сделки с Вашингтоном. Об этом он написал в Twitter в субботу, 11 мая.

По его словам, Китай по итогам последних переговоров чувствует себя настолько «побитым», что теперь он может попробовать подождать до следующих президентских выборов 2020 года в США в надежде на победу другого кандидата на пост главы государства — представителя Демократической партии. В этом случае, считает Трамп, Пекин продолжит «грабить» Соединенные Штаты на $500 млрд ежегодно.

«Единственная проблема состоит в том, что им известно, что я выиграю выборы (при мне в США — лучшая за всю историю экономика, показатели занятости и многое другое), и торговая сделка во время моего второго срока будет для них намного хуже», — написал Трамп.

По мнению американского лидера, для КНР «было бы разумным действовать прямо сейчас». Трамп добавил, что он любит «собирать большие пошлины».

9 мая президент США обвинил Китай в срыве сделки по торговле. С 10 мая Вашингтон увеличил с 10% до 25% пошлины на китайские товары на сумму около $200 млрд. Позже Трамп поручил ввести пошлины на продукцию из КНР еще на $300 млрд.

Глава американского государства отметил, что торговые переговоры продолжаются. По его словам, пошлины могут быть «сняты или не сняты» в зависимости от того, как эти переговоры пойдут в будущем.

Торговая война между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из США объемом $60 млрд.