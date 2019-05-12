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На Украине назвали опасной отмену визита адвоката Трампа

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Фото: Global Look Press/Michael Laughlin
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Постоянный представитель Украины при Совете Европы (СЕ) Дмитрий Кулеба назвал заявление Рудольфа Джулиани, адвоката президента США Дональда Трампа, об отказе от поездки в Киев опасным. Об этом он написал в Twitter в субботу, 11 мая.

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«Резкое заявление Джулиани, близкого соратника Трампа, — это опасно», — сказал Кулеба.

Он отметил, что «сохранить и преумножить» поддержку Соединенных Штатов — это фундаментальный национальный интерес Украины.

По словам политика, для этого команде новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского придется столкнуться с «тонкой игрой» и принимать сложные решения.

Ранее, 11 мая, стало известно, что Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, потому что, по его словам, новый украинский президент «окружен людьми, которые являются врагами Трампа» и которые замешаны в «сговоре с демократами».

9 мая газета The New York Times сообщила, что Джулиани намерен посетить Киев, чтобы встретиться с Зеленским.

Целью поездки, по информации издания, должно было стать обсуждение двух вопросов: происхождение расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, а также связь сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

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