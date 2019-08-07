У Трампа возникли проблемы с женщинами-избирательницами

Женщины, голосовавшие на президента США Дональда Трампа в 2016 году, могут поменять свое мнение в 2020 году. Об этом написала The Hill со ссылкой на социологическое исследование.

Опрос проводился среди белых женщин-специалистов, которые участвуют в выборах и проживают в пригороде колеблющихся штатов. Считается, что именно их голоса имели решающее значение для победы Трампа.

Выяснилось, что в настоящее время почти все эти женщины находятся в смятении или еще хуже воспринимают оскорбительные расистские заявления Трампа и его непрезидентское поведение.

Американского лидера ранее не раз обвиняли в расизме. Так, 14 июля Трамп предложил нескольким «прогрессивным женщинам-демократам» из конгресса, которые приехали из стран с «худшими, коррумпированными» правительствами, «уехать обратно».

По данным СМИ, речь идет об Ильхан Омар, Александрии Окасио-Кортес, Рашиде Тлаиб и Айанне Прессли. Однако три из них родились на территории США.

31 июля стало известно, что больше половины (51%) американских избирателей считают Трампа расистом.