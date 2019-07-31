Больше половины избирателей США назвали Трампа расистом

Больше половины (51%) американских избирателей считают президента США Дональда Трампа расистом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром общественного мнения Квиннипэкского университета.

Еще 45% респондентов расистом Трампа не считают. Среди белого населения 46% опрошенных уверены в расистском поведении главы Белого дома. 50% не поддерживают эту точку зрения.

Из темнокожего и латиноамериканского населения расистом Трампа считают 80% и 55% соответственно.

Согласно исследованию, 60% американских избирателей заявили, что конгресс Соединенных Штатов не должен инициировать процедуру импичмента президента. Противоположной точки зрения придерживаются 32% респондентов.

Американского президента ранее не раз обвиняли в расизме. Так, 14 июля Трамп предложил нескольким «прогрессивным женщинам-демократам» из конгресса, которые приехали из стран с «худшими, коррумпированными» правительствами, «уехать обратно».

По данным СМИ, речь идет об Ильхан Омар, Александрии Окасио-Кортес, Рашиде Тлаиб и Айанне Прессли. Однако три из них родились на территории США.

Спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси назвала слова Трампа ксенофобскими, заявив, что целью президента является не «сделать Америку вновь великой», а «сделать Америку снова белой».