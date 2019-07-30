Прямой эфир

Трамп не посчитал кумовством назначение сына лидера Бразилии послом в США

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский президент Дональд Трамп не считает кумовством возможное назначение Эдуарду Болсонару, сына бразильского лидера Жаира Болсонару, послом в США. Соответствующее мнение он высказал во вторник, 30 июля, в ходе общения с журналистами у Белого дома в Вашингтоне.

Тот еще подарок: Бразилия вступает в Новый год с новым президентом
Чем прославился Жаир Болсонару, кого успел отпугнуть и за что все-таки полюбился многим бразильцам

«Я очень рад в связи с этим назначением… Я не считаю, что это кумовство, потому что его сын очень помог ему в (предвыборной — Ред.) кампании, его сын выдающийся», — приводит слова главы американского государства ТАСС.

Ранее Жаир Болсонару заявил, что рассматривает возможность назначить своего сына Эдуарду Болсонару главой бразильской дипмиссии в Вашингтоне. Предыдущий посол Сержиу Амарал, занимавший эту должность с 2016 года, покинул свой пост в апреле 2019 года.

Эдуарду Болсонару в настоящий момент является руководителем комитета по международным делам и национальной обороне Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии (нижней палаты парламента). В апреле Трамп публично похвалил сына бразильского президента, когда тот сопровождал его на встрече в Белом доме в ходе визита Жаира Болсонару в Вашингтон. Это вызвало негативную реакцию СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция задержала подозреваемых в краже более 700 кг золота в Бразилии
Лавров в июле посетит Кубу, Бразилию и Суринам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017