Трамп не посчитал кумовством назначение сына лидера Бразилии послом в США

Американский президент Дональд Трамп не считает кумовством возможное назначение Эдуарду Болсонару, сына бразильского лидера Жаира Болсонару, послом в США. Соответствующее мнение он высказал во вторник, 30 июля, в ходе общения с журналистами у Белого дома в Вашингтоне.

«Я очень рад в связи с этим назначением… Я не считаю, что это кумовство, потому что его сын очень помог ему в (предвыборной — Ред.) кампании, его сын выдающийся», — приводит слова главы американского государства ТАСС.

Ранее Жаир Болсонару заявил, что рассматривает возможность назначить своего сына Эдуарду Болсонару главой бразильской дипмиссии в Вашингтоне. Предыдущий посол Сержиу Амарал, занимавший эту должность с 2016 года, покинул свой пост в апреле 2019 года.

Эдуарду Болсонару в настоящий момент является руководителем комитета по международным делам и национальной обороне Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии (нижней палаты парламента). В апреле Трамп публично похвалил сына бразильского президента, когда тот сопровождал его на встрече в Белом доме в ходе визита Жаира Болсонару в Вашингтон. Это вызвало негативную реакцию СМИ.