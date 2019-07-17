Лавров в июле посетит Кубу, Бразилию и Суринам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23–27 июля посетит Кубу, Бразилию и Суринам. Об этом в среду, 17 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«23–27 июля состоится поездка министра иностранных дел Сергея Лаврова в латиноамериканский регион. Он посетит с официальными визитами Кубу 23–24 июля и Суринам 26–27 июля, а также примет участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии 25–26 июля», — приводит ее слова «РИА Новости».

Захарова отметила, что в Гаване у Лаврова уже запланирована встреча с главой кубинского внешнеполитического ведомства. В ходе переговоров они обсудят двусторонние отношения, а также международную и региональную повестку.

Кроме того, 26 июля глава российского МИДа встретится со своим бразильским коллегой, стороны обсудят региональную проблематику. Еще одна встреча запланирована у Лаврова в Суринаме с министром иностранных дел. Также предполагается, что он встретится с президентом страны Дези Баутерсе.

В начале июля стало известно, что Лавров в ближайшие месяцы может провести переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Предыдущая встреча Лаврова и Помпео прошла 14 мая в Сочи. Политики обсудили двусторонние отношения и актуальные темы мировой повестки, в том числе ситуацию в Сирии, Венесуэле, КНДР, на Украине и в Иране.