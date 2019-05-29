Сглаживая углы: Москва и Любляна обсудили косовский инцидент

Россия и Словения выразили серьезную обеспокоенность тем, что произошло в Косовска-Митровице 28 мая с сотрудниками миссии ООН. Глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам встречи со своим словенским коллегой Мирославом Цераром рассказал о том, кому был выгоден подобный инцидент. Также шеф российской дипломатии призвал СМИ объективно освещать события, в том числе политический скандал в Австрии. Кроме того, в Любляне он провел переговоры с президентом Словении Борутом Пахором и премьер-министром Марьяном Шарецем. Основными темами этих встреч стали укрепление экономических связей, кризис на Балканах, а также урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной сделки.

Сближение позиций

Город драконов, как иногда называют словенскую столицу, встретил российскую делегацию прохладной погодой и непрекращающимися дождями. Однако переговоры, напротив, прошли в теплой атмосфере и подтвердили курс на сближение позиций по широкому кругу вопросов. Как заявил в ходе итоговой пресс-конференции Сергей Лавров, Словения как всегда радушно встретила российскую делегацию. Мирослав Церар, в свою очередь, отметил позитивные тенденции в отношениях двух стран, а также напомнил, что Россия занимает четвертое место по числу прямых инвестиций из альпийского государства.

Россия экспортирует в Словению газ, алюминий, никель и изделия из них, черные металлы, продукцию химической промышленности, древесину и целлюлозно-бумажную продукцию. А импортирует словенские фармацевтические продукты, системы проводной телефонии, электроаппаратуру. К примеру, в Московской области работает словенская фармацевтическая фабрика «КРКА». Вообще в РФ действует более 200 словенских компаний. Самые известные — химическая Helios, компания по производству бытовой электротехники Gorenje, многопрофильная Riko. По итогам 2018 года товарооборот между странами вырос на 9% по сравнению с предыдущим, составив $1,34 млрд.

О дружественных отношениях двух государств также говорят взаимные визиты глав России и Словении. В июле 2016 года в этой стране побывал президент Владимир Путин, а в феврале 2017 года Борут Пахор нанес ответный визит в Россию. Кроме того происходят регулярные контакты на дипломатическом и парламентском уровнях.

Не Косово едины

Правда, расхождения взглядов все же просматривались на итоговой пресс-конференции министров России и Словении. 28 мая спецподразделение полиции частично признанного Косово вторглось на север сербского края Косово и Метохии под предлогом борьбы с криминалом. В итоге пострадали несколько человек, в том числе, трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них – гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем освобожден и помещен в больницу. Отвечая на вопрос об инциденте, Сергей Лавров сказал, что «такие провокации выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать «санитарный кордон» в отношении РФ». Словения хоть и выразила обеспокоенность в связи произошедшим, но все же назвала действия косоваров — операцией «по поимке криминала».

— Вчера была проведена операция, связанная с преследованием организованного криминала, и не только в Косово. Эта операция будет иметь более серьезные последствия в отношениях между Косово и Сербией и другими регионами, — отметил после Мирослав Церар. — С учетом того, что мы все стремимся к стабильности, к диалогу с Косово, нужно вести себя очень осторожно, не вызывать таких ситуаций, когда стабильность в регионе будет подвергаться опасности. И операции подобного рода будут иметь последствия, которых мы не желали.

Интересовал представителей СМИ и недавний правительственный скандал в Австрии, после которого канцлеру страны Себастьяну Курцу выразили вотум недоверия. По словам Сергея Лаврова, списывать все на русских стало модно.

— Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от старших братьев. Сейчас, когда прояснилось боснийское происхождение студентки, почему-то об этом мало сообщают, если вообще сообщают. Так что призываю и присутствующих здесь представителей СМИ всегда быть объективными и писать обо всем, что происходит на самом деле, — заявил российский министр.

После встреч со словенским руководством шеф российской дипломатии принял участие в открытии памятника известному словенскому философу и переводчику Даворину Хостнику в 40 км от столицы — городе Шмартно-при-Литии. В 80 годах XIX века Мартин Матвеевич Хостник, как его называли в России, работал преподавателем немецкого и французского языков в Воронежской области, а после в Курской губернии. Однако известность он приобрел как автор русско-словенского и словенско-русского словарей. Бронзовый бюст публицисту был сделан российским скульптором Николаем Машуковым.

Из европейской столицы Сергей Лавров отправится в Токио, где его ожидают переговоры с японским руководством, а также встреча в формате 2+2 при участии глав МИД двух стран и министров обороны.