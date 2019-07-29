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Полиция задержала подозреваемых в краже более 700 кг золота в Бразилии

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Фото: g1.globo.com
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Полицейские Бразилии задержали четырех мужчин, которых подозревают в краже 718,9 кг золота из международного аэропорта в бразильском Сан-Паулу. Об этом 28 июля сообщил портал G1.

Ограбление произошло днем 25 июля. Подозреваемые приехали в аэропорт на двух автомобилях, которые были похожи на полицейские. Мужчины носили форму сотрудников правоохранительных органов и были вооружены.

Злоумышленники проникли в грузовой терминал и ограбили инкассаторский фургон компании Brink's, в котором находилось золото. После этого они скрылись. Затем, бросив авто в неблагополучном районе города, грабители пересели в машину скорой помощи.

По данным издания, в числе задержанных — 33-летний диспетчер аэропорта Петерсона Паттрисиу, который утверждает, что его с семьей злоумышленники удерживали в заложниках и таким образом они получили доступ к внутренней информации.

Также был задержан его знакомый Петерсон Бразил. Сообщается, что именно он уговорил коллегу участвовать в афере. Имена других задержанных пока не сообщаются. Предположительно, это владельцы автостоянки, которую грабители использовали для парковки своих автомобилей.

Стоимость похищенного золота составляет примерно $30 млн.

5 апреля в студию сан-паульского интернет-радио SOT во время прямого эфира ворвались грабители. Угрожая оружием, они забрали у ведущих и гостей все ценные вещи. Отмечается, что полицию вызвали радиослушатели, но она приехала после того, как преступники скрылись.

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