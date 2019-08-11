Прямой эфир

Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена

0
Фото: TASS/picture alliance/Consolidated
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп в очередной раз усомнился в адекватности претендента на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом он написал в своем Тwitter-аккаунте в субботу, 10 августа.

«Джо Байден только что сказал: «Мы верим в факты, а не в правду…» Кто-то действительно считает, что в плане интеллекта он подходит для работы президентом?» — задал риторический вопрос Трамп.

Глава Белого дома подвергает сомнению умственные способности Байдена не в первый раз.

В частности, 8 августа, когда Байден заявил, что «неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети», Трамп констатировал: «У Джо Байдена не все дома».

Байден объявил о своем участии в выборах главы государства 25 апреля. Политик работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Он также участвовал в избирательных кампаниях в 1988 году и в 2008 году, однако оба раза снимал свою кандидатуру.

Экс-директор американской Центральной разведки Роберт Гейтс ранее посчитал «слишком старыми» трех основных кандидатов на пост президента США на выборах 2020 года. Помимо Трампа (73 года) и Байдена (76 лет) он включил в список сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса (77 лет).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Байден предложил Трампу соревнования по отжиманиям от пола
Трамп усомнился в адекватности Байдена

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017