Трамп вновь усомнился в умственных способностях Байдена

Президент США Дональд Трамп в очередной раз усомнился в адекватности претендента на высший государственный пост от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом он написал в своем Тwitter-аккаунте в субботу, 10 августа.

«Джо Байден только что сказал: «Мы верим в факты, а не в правду…» Кто-то действительно считает, что в плане интеллекта он подходит для работы президентом?» — задал риторический вопрос Трамп.

Глава Белого дома подвергает сомнению умственные способности Байдена не в первый раз.

В частности, 8 августа, когда Байден заявил, что «неимущие дети столь же умны и талантливы, сколь белые дети», Трамп констатировал: «У Джо Байдена не все дома».

Байден объявил о своем участии в выборах главы государства 25 апреля. Политик работал в команде 44-го президента США Барака Обамы. Он также участвовал в избирательных кампаниях в 1988 году и в 2008 году, однако оба раза снимал свою кандидатуру.

Экс-директор американской Центральной разведки Роберт Гейтс ранее посчитал «слишком старыми» трех основных кандидатов на пост президента США на выборах 2020 года. Помимо Трампа (73 года) и Байдена (76 лет) он включил в список сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса (77 лет).