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Трампа уличили в попытках втянуть Зеленского в предвыборную интригу

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Издание The Washington Post уличило президента США Дональда Трампа в попытках заставить украинского лидера Владимира Зеленского вмешаться в предстоящие американские выборы.

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Как отмечает издание, Трамп хочет, чтобы Зеленский поспособствовал расследованию против его вероятного оппонента на выборах от Демократической партии Джо Байдена.

«Трамп не просто требует помощи Украины в его президентской кампании; он использует американскую военную помощь, в которой страна отчаянно нуждается, пытаясь ее заставить (помогать. — Ред.)», — пишут журналисты про желание Трампа пересмотреть военную помощь Украине.

В свою очередь, портал «ПолитНавигатор» отмечает, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, который встречался с партнером украинского лидера, якобы посоветовал новому правительству возобновить расследование против Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, который был членом совета директоров украинской газовой компании.

Сам Джо Байден, отмечает портал, будучи вице-президентом, призвал уволить главного прокурора Украины, который расследовал деятельность фирмы.

Ранее портал ТСН сообщил, что Трамп решил выяснить, как Украина расходует выделяемые на оборону средства. Вполне возможно, что помощь могут существенно урезать. Кроме того, 28 августа издание Politico сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа затягивает выделение $250 млн военной помощи Украине.

Единственным серьезным соперником Трампа, который будет представлять Республиканскую партию на предстоящих выборах, согласно опросам, был демократ Джо Байден. Однако, по словам экспертов, последние странные заявления политика лишают его поддержки американцев.

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