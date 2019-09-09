Трамп сравнил с артистами водевиля конкурентов-республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих конкурентов на республиканских праймериз перед выборами главы государства 2020 года.

О выдвижении своих кандидатур ранее заявили экс-губернатор Массачусетса Билл Уэлд, бывший конгрессмен-республиканец Джо Уолш и бывший губернатор Южной Каролины Марк Сэнфорд, пишет «Газета.ру».

В своем Twitter Трамп высказался в адрес последнего, напомнив о скандальной истории, которая, по мнению главы Белого дома, должна была послужить концом политической карьере Сэнфорда.

Так, в 2009 году подчиненные Сэнфорда заявили о его внезапном исчезновении. Губернатор объявился лишь через несколько дней и заявил, что ходил в поход по Аппалачской тропе (Западная Вирджиния). Позже выяснилось, что Сэнфорд, будучи женатым человеком, летал в Аргентину к любовнице. В итоге супруга Сэнфорда подала на развод, а власти заподозрили губернатора в перелетах за бюджетные деньги.

«Теперь мужайтесь, он (Сэнфорд — ред.) вернулся и баллотируется в президенты США. «Три балбеса», жуткие неудачники, попытают счастье!» — написал Трамп, сравнив их с трио американских артистов водевиля.

За выдвижение единым кандидатом от Демократической партии борются около 20 человек, однако лидером остается бывший вице-президент Джо Байден. Эксперты называют его серьезным соперником, который в то же время теряет позиции из-за своих странных заявлений.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Ранее в сентябре Трамп выразил озабоченность возможным ухудшением экономической ситуации в преддверии выборов.