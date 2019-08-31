Прямой эфир

На сайте предвыборного штаба Трампа обнаружили издевательство над Клинтон

0
Фото: Global Look Press/ Wiese/face to face
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сайт предвыборного штаба Дональда Трампа при попадании на страницу ошибки выдает фотографию, высмеивающую кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. На это обратило внимание издание The Hill в пятницу, 30 августа.

123

На этой фотографии Клинтон стоит с микрофоном за трибуной с президентской печатью на фоне Капитолия (место заседаний американского конгресса). Страница озаглавлена «404» — страница не найдена.

Подпись к картинке гласит: «Ой! Это странно. Вы видите что-то, чего не существует… Попробуйте перейти на нашу страницу». По ссылке можно перейти на настоящий сайт.

Неизвестно, как долго данное фото опубликовано на сайте, отмечает газета. В предвыборном штабе Трампа новость об этом пока никак не прокомментировали.

Ранее, в марте, Клинтон объявила об отказе от участия в выборах президента США в 2020 году. Кроме того, она не станет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка.

Хиллари Клинтон принимала участие в президентских выборах 2016 года в качестве кандидата от Демократической партии. Тогда она проиграла республиканцу Дональду Трампу, который получил 304 голоса членов коллегии выборщиков (Клинтон — 227), не смотря на то, что по общему числу голосов американских избирателей Клинтон обошла Трампа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назвал процент покидающих КНР компаний в связи с торговой войной
Стали известны причины увольнения личной помощницы Трампа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019