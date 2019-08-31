На сайте предвыборного штаба Трампа обнаружили издевательство над Клинтон

Сайт предвыборного штаба Дональда Трампа при попадании на страницу ошибки выдает фотографию, высмеивающую кандидата в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. На это обратило внимание издание The Hill в пятницу, 30 августа.

На этой фотографии Клинтон стоит с микрофоном за трибуной с президентской печатью на фоне Капитолия (место заседаний американского конгресса). Страница озаглавлена «404» — страница не найдена.

Подпись к картинке гласит: «Ой! Это странно. Вы видите что-то, чего не существует… Попробуйте перейти на нашу страницу». По ссылке можно перейти на настоящий сайт.

Неизвестно, как долго данное фото опубликовано на сайте, отмечает газета. В предвыборном штабе Трампа новость об этом пока никак не прокомментировали.

Ранее, в марте, Клинтон объявила об отказе от участия в выборах президента США в 2020 году. Кроме того, она не станет выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка.

Хиллари Клинтон принимала участие в президентских выборах 2016 года в качестве кандидата от Демократической партии. Тогда она проиграла республиканцу Дональду Трампу, который получил 304 голоса членов коллегии выборщиков (Клинтон — 227), не смотря на то, что по общему числу голосов американских избирателей Клинтон обошла Трампа.