Трамп назвал процент покидающих КНР компаний в связи с торговой войной

Около 13% компаний намерены покинуть Китай, потому что Пекин не может «соперничать с пошлинами», заявил журналистам в субботу, 31 августа, американский лидер Дональд Трамп.

«Я только что видел на лентах новостей, что 13% компаний собираются покинуть Китай в недалеком будущем. Это большая тема», — отметил президент. Он уточнил, что не удивлен такому развитию событий, и выразил уверенность, что указанная цифра будет расти и дальше.

При этом глава государства не пояснил, говорит ли он только об американских компаниях или в целом об иностранных корпорациях.

«Они (КНР — Ред.) девальвировали свою валюту и вливают деньги (в экономику — Ред.)», — цитирует Трампа «РИА Новости».

28 августа власти США официально подтвердили, что таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых из Китая в Соединенные Штаты, будут повышены с 10 до 15%.

Кроме того, по решению президента США Дональда Трампа, с 1 октября товары и продукты из КНР общей стоимостью в $250 млрд будут облагаться налогом не 25%, а 30%.

В свою очередь в МИД КНР заявили, что в случае дополнительного повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары Пекин примет ответные меры.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд, из-за того что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин будет продолжаться до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.