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Трамп заявил о готовности Китая начать диалог по торговле

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Власти Китая связались с торговыми представителями США и заявили о готовности к переговорам. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп 26 августа, перед встречей с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита «большой семерки».

Как пишет агентство Reuters, Трамп поприветствовал желание КНР вернуться за стол переговоров и назвал это позитивным развитием ситуации для всего мира. Намерение КНР глава Белого дома расценил как стремление к согласию и спокойствию.

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Представители китайской стороны вышли на связь вечером 25 августа. Предположительно, переговоры между Пекином и Вашингтоном начнутся в ближайшее время, пишет «Газета.ру».

Позднее 26 августа в МИД КНР заявили, что в случае дополнительного повышения Вашингтоном пошлин на китайские товары Пекин примет ответные меры.

«Китай выступает против притеснений и запугивания в мировой торговле. Должен сказать, что угрозы и запугивание не сработают с Китаем. Призываем США не недооценивать Китай и прекратить такие неправильные действия», — цитирует ТАСС представителя ведомства Гэна Шуана.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь Пекин принял зеркальные меры.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

1 сентября и 15 декабря начнут действовать пошлины в 10% на ввоз в США китайских товаров объемом $300 млрд. В те же дни вступят в силу ввозные пошлины Китая на 10% и 5% на продукцию из США, общая сумма составит $75 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин будет продолжаться до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.

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