Прямой эфир

Китай посоветовал США «не читать нотации другим» после выхода из ДРСМД

0
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МИД Китая заявил, что США не имеют права обвинять другие страны в несоблюдении международных соглашений, после того как они вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением в пятницу, 23 августа, выступил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

Без паники: стоит ли бояться американских ракетных испытаний
США провели испытание ракеты «Томагавк» с наземной пусковой установки

«США вышли из СВПД, а также из ДРСМД. Все международное сообщество выступило против этого. США следует сначала переосмыслить свое отношение к обязательствам и подумать о том, как соблюдать их, а не читать нотации другим», — цитирует ТАСС представителя МИД КНР.

Как отмечает информагентство, таким образом Гэн Шуан прокомментировал доклад Госдепартамента США, в котором, в частности, идет речь о нарушении Китаем Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Дипломат подчеркнул, что такие договоры «являются столпами, на которых основывается международный мир, стабильность и безопасность».

«Китай является ответственной стороной, которая исполняет свои международные обязательства, и миру известно об этом», — заключил Гэн Шуан.

22 августа сообщалось о докладе Госдепа, в котором США обвиняют в несоблюдении ДВЗЯИ не только Китай, но и Россию. Как сообщается в документе, США пришли к выводу, что «Россия провела испытания ядерного оружия с применением ядерного боезапаса».

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. 2 августа МИД России официально сообщил, что договор прекратил свое действие по инициативе Вашингтона.

19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США обвинили Россию в намерении нарастить ядерный потенциал
Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019