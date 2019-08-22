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Госдеп обвинил Россию в несоблюдении договора о запрете ядерных испытаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Вашингтон считает, что Россия не в полной мере соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в докладе Госдепартамента США о соблюдении международных договоров в сфере контроля над вооружениями в 2018 году.

«Хотя Россия в 1996 году приняла мораторий на ядерные испытания, некоторые ее действия продемонстрировали ее неспособность придерживаться стандарта США по нулевой активности, которая запрещает испытания», — сказано в докладе, опубликованном на сайте Госдепа.

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Как сообщается в документе, США пришли к выводу, что «Россия провела испытания ядерного оружия с применением ядерного боезапаса». Дополнительная информация об этих испытаниях не приводится, так как содержится в засекреченной части доклада.

В Госдепе подчеркнули, что продолжат наблюдать за активностью России в области ядерных испытаний.

17 июня МИД России заявил, что обвинения со стороны США в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) можно расценивать как подготовку Вашингтона к проведению ядерных испытаний.

Ранее, 13 июня, разведывательное управление минобороны США обвинило Россию в проведении тайных «ядерных испытаний небольшой мощности». Деталей и доказательств американская сторона тогда не привела.

ДВЗЯИ запрещает производить не только испытания ядерного оружия, но и атомные взрывы в мирных целях. На данный момент под соглашением подписались 183 государства, в том числе США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Чтобы он вступил в силу, нужно, чтобы его ратифицировали страны, обладающие ядерным оружием или имеющие возможности создания такого оружия. США договор не ратифицировали.

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