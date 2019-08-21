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Экс-президент Украины рассказал о шантаже США по ядерному оружию

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как Киев отказался от ядерного оружия из-за шантажа со стороны Вашингтона по поводу введения экономических ограничений.

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«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — рассказал 20 августа политик в эфире «24 канала».

При этом он отметил, что отказу от ядерного вооружения поспособствовали и внутренние проблемы в стране, а именно экономические. Кравчук пояснил, что у Украины попросту не было денег на содержание многочисленной армии.

После распада СССР Украине достался большой ядерный арсенал, состоящий 1,7 тыс. ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков.

Спустя три года Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Поэтому весь ядерный арсенал, находящийся на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

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