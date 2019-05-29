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Пентагон заподозрил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Глава управления военной разведки Пентагона, генерал-полковник Роберт Эшли-младший обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По словам Эшли-младшего, Россия, вероятно, тайком проводит маломощные ядерные испытания.

«Наше понимание разработки атомных вооружений заставляет нас считать, что деятельность России в области проведения испытаний способствовала бы совершенствованию ее ядерного потенциала», — цитирует генерала ТАСС. При этом США, по его словам, придерживаются стандарта нулевой мощности.

На прямой вопрос, располагают ли США доказательствами, генерал ответил, что у россиян есть потенциал для этого.

20 марта глава МИД России Сергей Лавров, выступая на конференции по разоружению в Женеве, заявил, что угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями.

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