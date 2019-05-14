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В Госдуме призвали европейцев осознать угрозу от ядерного оружия США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Задача российских дипломатов донести до европейских политиков и европейских граждан угрозу, которой они подвергнут себя, если США разместят на территории Западной Европы модернизированное ядерное оружие. Об этом в беседе с «Известиями» заявил председатель комиссии Госдумы по ОПК Владимир Гутенев.

Так он прокомментировал заявление директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимира Ермакова о том, что США, размещая на территории Европы ядерное оружие, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств.

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Доверие между Москвой и Вашингтоном в последнее время было фактически обнулено разрывом США Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выходом из иранской ядерной сделки, отметил Гутенев.

В этих условиях он видит большую опасность в том, что вскоре у Соединенных Штатов должны появиться новые гиперзвуковые средства доставки ядерного оружия. Депутат предостерег Вашингтон от необдуманных шагов, которые могут привести к локальному ядерному конфликту.

«Американцы предполагают, что европейским театром действий всё ограничится. Но наш президент (Владимир Путин. — Ред.) говорил, что в случае угрозы для России мы ответим не только тем странам, с чьей территории была совершена агрессия к нашей стране, но и тем, кто это инициировал», — заключил парламентарий.

В начале мая по итогам выступления российской делегации на сессии подготовительного комитета конференции 2020 года в Нью-Йорке, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), МИД отметил, что ядерному разоружению мешает наличие нестратегического ядерного оружия США в Европе.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года.

Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие. После этого в марте Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

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